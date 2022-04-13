«Это дерьмо заставило меня плакать». Snoop Dogg — про фильм об отце Серены и Винус Уильямс

Известный американский рэпер Snoop Dogg поделился впечатлениями от просмотра фильма об отце сестёр Винус и Серены Уильямс под названием «Король Ричард».

Ранее картина взяла «Оскар» за лучшую мужскую роль. Отца теннисисток сыграл Уилл Смит.

«Чёрт, я только что посмотрел «Короля Ричарда». Это дерьмо заставило меня плакать, я ревел как ублюдок, чуваки. Это отличный фильм. Семья Уильямс, приветствую мою двоюродную сестру Аунджанью, которая сыграла мать Уилла Смита, и маленьких девочек, которые играли Винус и Серену. Это отличный грёбаный фильм. Вы все заставили меня плакать в этом туристическом автобусе. Вау, отличная картина», — приводит слова артиста Essentially Sports.

Серена Уильямс 23 раза становилась чемпионкой турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. По этому показателю она уступает лишь Маргарет Корт, у которой 24 титула ТБШ. Винус Уильямс семь раз брала титул на мэйджорах. Также сёстры 14 раз брали титулы ТБШ в парном разряде.