«Это дерьмо заставило меня плакать». Snoop Dogg — про фильм об отце Серены и Винус Уильямс

Известный американский рэпер Snoop Dogg поделился впечатлениями от просмотра фильма об отце сестёр Винус и Серены Уильямс под названием «Король Ричард».
Ранее картина взяла «Оскар» за лучшую мужскую роль. Отца теннисисток сыграл Уилл Смит.
«Чёрт, я только что посмотрел «Короля Ричарда». Это дерьмо заставило меня плакать, я ревел как ублюдок, чуваки. Это отличный фильм. Семья Уильямс, приветствую мою двоюродную сестру Аунджанью, которая сыграла мать Уилла Смита, и маленьких девочек, которые играли Винус и Серену. Это отличный грёбаный фильм. Вы все заставили меня плакать в этом туристическом автобусе. Вау, отличная картина», — приводит слова артиста Essentially Sports.
Серена Уильямс 23 раза становилась чемпионкой турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. По этому показателю она уступает лишь Маргарет Корт, у которой 24 титула ТБШ. Винус Уильямс семь раз брала титул на мэйджорах. Также сёстры 14 раз брали титулы ТБШ в парном разряде.
- 13 апреля 2022
-
01:03
-
00:53
-
00:38
-
00:00
- 12 апреля 2022
-
23:46
-
23:35
-
23:19
-
22:46
-
22:14
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:02
-
20:52
-
20:35
-
20:30
-
20:12
-
20:01
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
18:10
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
16:42
-
12:27
-
12:01
-
11:26
-
10:52
-
10:01
-
04:56
-
00:56
-
00:36
-
00:10