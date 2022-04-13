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Беккер раскритиковал игроков, призывавших ужесточить наказание Зверева. В их числе Надаль

Беккер раскритиковал игроков, призывавших ужесточить наказание Зверева. В их числе Надаль
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер остался недоволен комментариями некоторых игроков о вспышке гнева Александра Зверева на турнире в Акапулько.

Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир и штраф в $ 25 тыс. за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело. Звереву определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года.

Позднее 21-кратный чемпион ТБШ испанец Рафаэль Надаль заявил, что хотел бы видеть более суровое наказание за подобный поступок. Позицию Надаля также поддержал норвежец Каспер Рууд.

«Что мне совсем не нравится, так это когда другие игроки берутся это критиковать. Каждый должен отвечать только за себя и только на себя смотреть в зеркало.

Мы все неидеальны, все иногда сходят с ума, а ты просто не делай этого. Как по мне, все игроки в туре – твои товарищи по команде, так что им не следует публично комментировать проступки других теннисистов. Я считаю, что это неправильно», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.

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