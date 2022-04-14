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Гоффен: будет больно, когда Федерер или Надаль закончат, но я не беспокоюсь за будущее

Гоффен: будет больно, когда Федерер или Надаль закончат, но я не беспокоюсь за будущее
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен ответил на вопрос, кто будет лидером тура после ухода «Большой тройки».

«Конечно, когда Федерер или Надаль закончат, будет больно. Нам повезло, что мы видим это поколение. Мне довелось играть против них, и я даже могу сказать, что побеждал каждого хотя бы раз. Это невероятно.

Но я не беспокоюсь за будущее, потому что будет довольно интересно. Появятся новые победители «Больших шлемов», в топе будут новые игроки, когда Рафа и Джокович уйдут, а молодые будут расцветать нереально быстро, как Карлос Алькарас. Возможно, Янник Синнер также будет очень успешным.

Будет много нового. После ухода Сампраса и Агасси, все говорили, что настанет катастрофа. Но вы сами видели, что случилось. Появилось лучшее поколение в истории с Федерером и Надалем. Так что я думаю, что это интригует», — приводит слова Гоффена журналист Мусаб Абид у себя в «твиттере».

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