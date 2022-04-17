Украина проиграла США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Даяна Ястремская проиграли американкам Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле в парном разряде квалификации Кубка Билли Джин Кинг со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время украинки сделали 1 подачу навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 2 из 6 брейк-пойнта. На счету представительниц США 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Таким образом, счёт стал 3:2 в пользу США и команда вышла в финальную стадию турнира.

Напомним, ранее одиночном разряде Джесика Пегула обыграла Катарину Завацкую, а Элисон Риск победила Даяну Ястремскую.

После этого Ястремская сократила счёт в серии, обыграв Пегулу, а Завацкая восстановила равенство в счёте после победы над Роджерс.