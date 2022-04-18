Тим нацеливается на победу на «Ролан Гаррос» в 2023 году

Австрийский теннисист Доминик Тим, который выступит на турнире в Белграде (Сербия), рассказал о целях на грядущий грунтовый сезон. В последнее время он долго восстанавливался после травмы, а затем ещё и заразился коронавирусом.



«Для меня очень важно снова начать играть. В Белграде у меня будет возможность сыграть и потренироваться с теннисистами из первой десятки рейтинга. Не уверен в своей игре, в физической форме, но важно бороться.



Я уверен, что смогу вернуться на высокий уровень. Приближается «Ролан Гаррос», это особенный турнир, жду его с нетерпением. Не знаю, чего ожидать. Надеюсь, что в 2023 году смогу закрепиться среди ведущих игроков. Надеюсь, что одержу в 2023 году победу на «Ролан Гаррос», планирую быть на пике формы на этом турнире», — цитирует Тима пресс-служба турнира в Белграде.

Новость по теме Тим рассказал о готовности к турниру в Белграде