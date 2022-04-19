Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим уступил в первом круге турнира в Белграде

Доминик Тим уступил в первом круге турнира в Белграде
Комментарии

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде (Сербия). Победитель Открытого чемпионата США 2020 года и 54-й номер мирового рейтинга 28-летний австриец Доминик Тим встретился с 33-летним австралийцем Джоном Миллманом (80).

Победу со счётом 6:3, 3:6, 6:4 одержал Миллман. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Тима — четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Миллман же оформил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Миллман встретится с 38-м номером рейтинга сербом Миомиром Кецмановичем, до этого в двух сетах разобравшегося с соотечественником Ласло Джере (50).

Белград. 1-й круг
19 апреля 2022, вторник. 14:00 МСК
Доминик Тим
54
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 6
         
Джон Миллман
80
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022