Доминик Тим уступил в первом круге турнира в Белграде
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Завершился матч первого круга грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде (Сербия). Победитель Открытого чемпионата США 2020 года и 54-й номер мирового рейтинга 28-летний австриец Доминик Тим встретился с 33-летним австралийцем Джоном Миллманом (80).
Победу со счётом 6:3, 3:6, 6:4 одержал Миллман. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Тима — четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Миллман же оформил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Миллман встретится с 38-м номером рейтинга сербом Миомиром Кецмановичем, до этого в двух сетах разобравшегося с соотечественником Ласло Джере (50).
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