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Мария Шарапова сообщила о своей беременности

Мария Шарапова сообщила о своей беременности
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о своей беременности.

В своей социальной сети Шарапова опубликовала фото на пляже, на котором заметен увеличившийся живот.
«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — подписала фото Шарапова. В комментариях стали поздравлять Шарапову с беременностью.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства Александром Гилксом.

Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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