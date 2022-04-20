Мария Шарапова сообщила о своей беременности

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о своей беременности.

В своей социальной сети Шарапова опубликовала фото на пляже, на котором заметен увеличившийся живот.

«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — подписала фото Шарапова. В комментариях стали поздравлять Шарапову с беременностью.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства Александром Гилксом.

Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.