Уимблдон проведёт пресс-конференцию 26 апреля. На ней могут объявить об отстранении России
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Организаторы Уимблдона проведут традиционную ежегодную пресс-конференцию 26 апреля. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
Отмечается, что на пресс-конференции могут быть сделаны важные объявления в отношении проведения Уимблдона 2022 года. Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона решили отстранить вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева и других российских игроков от турнира. Пока неясно, какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов. Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.
Посмотрите видео, в котором представлена первая десятка звёзд тенниса по заработкам на корте:
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