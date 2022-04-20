Уимблдон проведёт пресс-конференцию 26 апреля. На ней могут объявить об отстранении России

Организаторы Уимблдона проведут традиционную ежегодную пресс-конференцию 26 апреля. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Отмечается, что на пресс-конференции могут быть сделаны важные объявления в отношении проведения Уимблдона 2022 года. Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона решили отстранить вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева и других российских игроков от турнира. Пока неясно, какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов. Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.

Посмотрите видео, в котором представлена первая десятка звёзд тенниса по заработкам на корте: