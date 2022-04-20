В Кремле отреагировали на возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона
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Дмитрий Песков, пресс-секретать президента России Владимира Путина, отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.
«Учитывая, что Россия — очень крепкая теннисная страна, а наши теннисисты действительно на верхних строчках мирового рейтинга, от их отстранения пострадают сами соревнования», — приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, что россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе. Даниил Медведев является второй ракеткой мира, уступая лишь 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу.
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