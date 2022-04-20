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В Кремле отреагировали на возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона

В Кремле отреагировали на возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона
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Дмитрий Песков, пресс-секретать президента России Владимира Путина, отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«Учитывая, что Россия — очень крепкая теннисная страна, а наши теннисисты действительно на верхних строчках мирового рейтинга, от их отстранения пострадают сами соревнования», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, что россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе. Даниил Медведев является второй ракеткой мира, уступая лишь 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу.

Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE

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