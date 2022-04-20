Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE!

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как власти Великобритании и организаторы Уимблдона готовят решение об отстранении теннисистов из России и Беларуси от участия в этом главном турнире на траве.
Первоначально организаторы соревнований собирались вынести своё решение по участию наших игроков в Уимблдоне в середине мая, когда подаются заявочные списки. Однако, похоже, решение будет объявлено досрочно. И, как сообщают источники, оно может быть не в пользу Даниила Медведева, Арины Соболенко, Виктории Азаренко, Анастастасии Павлюченковой, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой, Аслана Карацева, Александры Саснович и других ведущих теннисистов мира.
Заслуженный тренер России Борис Собкин отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона. «Конечно, пропуск такого крупного турнира, как Уимблдон, влияет. Это большой турнир, где разыгрывается большое количество очков. Понятно, что все турниры «Большого шлема» — это праздник и были им всегда. К сожалению, сейчас такая ситуация, что наших теннисистов могут не допустить. Мы все живём и работаем в рамках тех возможностей, которые имеем. Поэтому я бы призвал не драматизировать. Это неприятная ситуация, но я бы не драматизировал сюжет», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Организаторы Уимблдона проведут традиционную ежегодную пресс-конференцию 26 апреля. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своих соцсетях. Однако, есть сообщения других СМИ, что решение по участию наших теннисистов будет объявлено уже в ближайшие часы.
Такое ощущение, что российских теннисистов в последнее время сознательно ущемляют в туре и заставляют стыдиться своего происхождения. При этом современный мировой теннис держится на русских корнях, в топе мужского и женского тура наберётся под 30 теннисистов из России или с русскими корнями.
Так совпало, что почти в один момент с первыми высказываниями о возможном недопуске наших игроков на Уимблдон прозвучала новость о том, что Даниил Медведев провёл операцию по поводу грыжи и пропустит пару месяцев. Часть экспертов сошлась во мнении, что россиянин выбрал удачное время для решения проблем со здоровьем, в том числе и для того, чтобы не вступать в споры вокруг этой накалённой политической обстановки. «Операцию нужно делать. Я знаю, что это такое, Даниилу может даже и двух месяцев не хватить. Возможно, это самое хорошее время для операции, чтобы не вступать в борьбу с министром спорта Великобритании. Команда Медведева всё сделала правильно. Медведев встанет на ноги и спокойно пойдёт играть. Пары турниров для набора физики хватит. К US Open, думаю, он успеет подойти. У него будет достаточно времени. Он хорошо работает, выдерживает и турниры из пяти сетов. Восстановится, проблем нет», — сказал в интервью «Чемпионату» заслуженный тренер России Владимир Камельзон.
Бывший игрок топ-10, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» высказал своё мнение о возможном недопуске россиян на Уимблдон: «Глава ATP сказал: давайте закончим с персоналиями. В правилах написано, что должен делать игрок. Там 200 страниц! Они могут отстать от игроков? А прививку от России тоже нужно делать? Даже если кто-то из россиян получает субсидии от нашей страны – это криминально? Не знаю, как можно играть при таком давлении. Почему должны страдать спортсмены? Здесь всё должно быть более дипломатично».
6 апреля AELTC сделал официальное заявление о том, что ситуация с возможным отстранением наших теннисистов действительно рассматривается: «Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране. Мы продолжаем вести переговоры с правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса и международными руководящими органами тенниса». Таким образом, до середины мая ситуация с участием этих спортсменов в Уимблдоне останется замороженной. К тому времени многое может измениться — как в лучшую, так и в худшую для российских игроков сторону».
Можно бы было не обращать внимание на частное мнение министра, ведь совместное решение ITF, WTA, ATP и 4 турниров «Большого шлема» уже было принято в отношении наших спортсменов. Однако в начале апреля в британских СМИ появилась информация, что Уимблдон, которым владеет частный клуб, может принять решение без приказа министра. В частности издание The Telegraph со ссылкой на свой источник во Всеанглийском клубе лаун-тенниса (AELTC) сообщило: «Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет. Они не подчиняются законам о дискриминации, которые существуют для туров [ATP, WTA и ITF]. Если вы проводите теннисный турнир, у вас есть право отстранить игроков — если они были признаны виновными, например, в договорных матчах или в употреблении допинга — но вы должны доказать, что эти действия разумны. Если бы туры действовали радикально, то российские игроки могли бы пожаловаться, что их лишают работы за то, в чём они не виноваты. Однако Уимблдон, которым руководит частный клуб, находится в стороне от этой ситуации».
Однако в конце марта министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказал сомнение в том, имеют ли право Даниил Медведев и другие российские теннисисты сыграть на Уимблдоне-2022: «Нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина. И мы рассматриваем, какие можно ввести критерии в данных рамках», — процитировала министра CNN.
В первых числах марта совместным постановлением семи главных теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и четырёх турниров «Большого шлема» — было решено отменить все турниры в России и Беларуси, не допускать сборные всех возрастов до участия в командных турнирах и разрешить нашим спортсменам выступать на личных состязаниях в нейтральном статусе без обозначения принадлежности к стране – без флага, гимна и буквенного названия государства. Теннис оставался чуть ли не единственным видом спорта, где наши спортсмены могли выступать и бороться за главные призы на крупнейших соревнованиях.
В среду, 20 апреля в различных британских СМИ появились сообщение, что уже принято решение о недопуске российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022.
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