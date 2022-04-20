Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE!

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как власти Великобритании и организаторы Уимблдона готовят решение об отстранении теннисистов из России и Беларуси от участия в этом главном турнире на траве.

Первоначально организаторы соревнований собирались вынести своё решение по участию наших игроков в Уимблдоне в середине мая, когда подаются заявочные списки. Однако, похоже, решение будет объявлено досрочно. И, как сообщают источники, оно может быть не в пользу Даниила Медведева, Арины Соболенко, Виктории Азаренко, Анастастасии Павлюченковой, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой, Аслана Карацева, Александры Саснович и других ведущих теннисистов мира.