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Украинка Цуренко призвала ATP и WTA заставить россиян и белорусов ответить на три вопроса

Украинка Цуренко призвала ATP и WTA заставить россиян и белорусов ответить на три вопроса
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Украинская теннисистка Леся Цуренко выступила с заявлением в своём «твиттере». Спортсменка потребовала от ATP и WTA, чтобы организации опросили российских и белорусских теннисистов, которые, по словам Цуренко, должны ответить на три вопроса: поддерживают ли они действия России и Беларуси на Украине и военную спецоперацию, поддерживают ли они военную активность России и Беларуси на Украине и поддерживают ли они глав своих государств.

«Если возможно, мы требуем исключить и отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, как это сделали на Уимблдоне», — написала Цуренко.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона решили отстранить россиян и белорусов от турниров, однако официально об этом ещё не объявлено.

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