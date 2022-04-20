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Каролина Плишкова с трудом обыграла Квитову в первом круге турнира в Штутгарте

Каролина Плишкова с трудом обыграла Квитову в первом круге турнира в Штутгарте
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Завершился матч первого круга женского теннисного турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Седьмая ракетка мира 30-летняя чешка Каролина Плишкова встретилась с 32-летней соотечественницей Петрой Квитовой (27). Победу со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) одержала Плишкова. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.

Плишкова оформила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Квитовой – четыре эйса, пять двойных ошибок и пять использованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором раунде соревнований Плишкова выступит против 31-го номера мирового рейтинга россиянки Людмилы Самсоновой, обыгравшей на старте француженку Хлоэ Паке (101).

Штутгарт. 1-й круг
20 апреля 2022, среда. 13:40 МСК
Петра Квитова
28
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии
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