Каролина Плишкова с трудом обыграла Квитову в первом круге турнира в Штутгарте
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Завершился матч первого круга женского теннисного турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Седьмая ракетка мира 30-летняя чешка Каролина Плишкова встретилась с 32-летней соотечественницей Петрой Квитовой (27). Победу со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) одержала Плишкова. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Плишкова оформила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Квитовой – четыре эйса, пять двойных ошибок и пять использованных брейк-пойнтов из семи.
Во втором раунде соревнований Плишкова выступит против 31-го номера мирового рейтинга россиянки Людмилы Самсоновой, обыгравшей на старте француженку Хлоэ Паке (101).
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