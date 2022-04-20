Роман Сафиуллин снялся с матча с Кареном Хачановым на турнире в Белграде
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Российский теннисист Роман Сафиуллин отказался выходить на корт в матче второго круга на турнире в Белграде (Сербия), в котором его соперником должен был стать его соотечественник Карен Хачанов. Таким образом, Хачанов без борьбы прошёл в четвертьфинал турнира, в котором его соперником станет либо бразилец Тьяго Монтейро, либо представитель Сербии Филип Краинович.
Сегодня, 20 апреля, в Белграде должны состояться ещё три матча: Новак Джокович — Ласло Джере (оба — Сербия), Джон Миллман (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия) и Монтейро — Краинович. Завтра, 21 апреля, свои матчи второго круга проведут, в частности, россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас:
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