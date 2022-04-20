Опелка – о недопуске россиян на Уимблдон: чувствую, что всё идёт к судебному процессу

17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался о намерении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за военной спецоперации России на Украине.

«Я чувствую, что всё идёт к судебному процессу», — написал Опелка в своём «твиттере», репостнув статью The New York Times о происходящем.

Опелка сделал твит чуть ранее официального оглашения о запрете.

Отметим, что LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.