Опелка – о недопуске россиян на Уимблдон: чувствую, что всё идёт к судебному процессу
Поделиться
17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался о намерении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за военной спецоперации России на Украине.
«Я чувствую, что всё идёт к судебному процессу», — написал Опелка в своём «твиттере», репостнув статью The New York Times о происходящем.
Опелка сделал твит чуть ранее официального оглашения о запрете.
Отметим, что LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
18:48
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:06
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:22
-
16:22
-
16:15
-
15:49
-
15:31
-
14:51
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:44
-
13:35
-
13:02
-
13:00
-
12:49
-
12:41
-
12:32
-
12:04
-
11:37
-
11:18
-
11:12
-
11:02
-
10:55
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:35
Партнерский контент