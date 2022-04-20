Дмитриева — о решении Уимблдона: на траве ни Медведев, ни Рублёв хорошо не играют

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Они должны сами решать, могут выбрать турниры на земле вместо турниров на траве. Раз руководители сказали так, бессмысленно на что-то надеяться. Своё отношение к отстранениям и Медведев, и Рублёв, и Павлюченкова уже высказывали. Нужно принимать всё как данность. Мы сейчас живём в таких условиях. Ничего страшного в этом нет. В наше время мы прошли гораздо более сложные периоды.

Конечно, будут мелкие трудности, но они преодолимы. Тем более на траве ни Медведев, ни Рублёв, ни Павлюченкова особенно хорошо и не играют», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.