Дмитриева — о решении Уимблдона: на траве ни Медведев, ни Рублёв хорошо не играют

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Они должны сами решать, могут выбрать турниры на земле вместо турниров на траве. Раз руководители сказали так, бессмысленно на что-то надеяться. Своё отношение к отстранениям и Медведев, и Рублёв, и Павлюченкова уже высказывали. Нужно принимать всё как данность. Мы сейчас живём в таких условиях. Ничего страшного в этом нет. В наше время мы прошли гораздо более сложные периоды.
Конечно, будут мелкие трудности, но они преодолимы. Тем более на траве ни Медведев, ни Рублёв, ни Павлюченкова особенно хорошо и не играют», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 апреля 2022
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