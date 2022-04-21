Новак Джокович высказался о запрете россиянам участвовать в Уимблдоне
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Я всегда буду в числе первых, кто осудит войну. Как дитя войны я знаю, какую она наносит эмоциональную травму. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», — сказал Джокович на пресс-конференции на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия).
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