Новак Джокович высказался о запрете россиянам участвовать в Уимблдоне

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Я всегда буду в числе первых, кто осудит войну. Как дитя войны я знаю, какую она наносит эмоциональную травму. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», — сказал Джокович на пресс-конференции на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия).