Украинка Элина Свитолина: мы не хотим полного отстранения российских теннисистов

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Мы не хотим, чтобы их (российских теннисистов. — Прим. «Чемпионата») полностью отстранили. Но, если игроки не высказываются против российского правительства, решение отстранить их является правильным.

Мы хотим лишь, чтобы они высказались, с нами ли они и с остальным миром или с правительством России. Это, как по мне, главное. Если они не выбирали это правительство, было бы справедливо разрешить им участвовать в турнирах», — приводит слова Свитолиной Tennis 365, ссылаясь на BBC Radio 5.

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