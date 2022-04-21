Варвара Грачёва разгромно проиграла испанке Соррибес-Тормо во 2-м круге турнира в Стамбуле
Поделиться
Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). Она разгромно проиграла 47-й ракетке мира из Испании Саре Соррибес-Тормо (1:6, 2:6).
Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 73-я ракетка мира Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Соррибес-Тормо — также ни одного эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.
В третьем круге турнира Сара Соррибес-Тормо встретится с победителем пары Петра Мартич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия).
Общий призовой фонд соревнований в этом году составил $ 239 477.
Стамбул. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 13:10 МСК
73
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
47
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:31
-
14:08
-
13:28
-
13:15
-
13:05
-
12:40
-
12:23
-
12:10
-
11:53
-
11:16
-
10:58
-
10:08
-
10:00
-
09:54
-
09:41
-
08:45
-
07:43
-
03:44
-
00:57
-
00:43
-
00:20
- 20 апреля 2022
-
23:09
-
21:33
-
21:29
-
21:19
-
20:53
-
20:30
-
20:16
-
20:06
-
19:34
-
19:26
-
19:16
Партнерский контент