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Варвара Грачёва разгромно проиграла испанке Соррибес-Тормо во 2-м круге турнира в Стамбуле

Варвара Грачёва разгромно проиграла испанке Соррибес-Тормо во 2-м круге турнира в Стамбуле
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). Она разгромно проиграла 47-й ракетке мира из Испании Саре Соррибес-Тормо (1:6, 2:6).

Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 73-я ракетка мира Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Соррибес-Тормо — также ни одного эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.

В третьем круге турнира Сара Соррибес-Тормо встретится с победителем пары Петра Мартич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия).

Общий призовой фонд соревнований в этом году составил $ 239 477.

Стамбул. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 13:10 МСК
Варвара Грачёва
73
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Сара Соррибес-Тормо
47
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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