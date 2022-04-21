Варвара Грачёва разгромно проиграла испанке Соррибес-Тормо во 2-м круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). Она разгромно проиграла 47-й ракетке мира из Испании Саре Соррибес-Тормо (1:6, 2:6).

Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 73-я ракетка мира Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Соррибес-Тормо — также ни одного эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.

В третьем круге турнира Сара Соррибес-Тормо встретится с победителем пары Петра Мартич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия).

Общий призовой фонд соревнований в этом году составил $ 239 477.