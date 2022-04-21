Бадоса в напряжённом матче обыграла Рыбакину и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Третья ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Штутгарте (Германия). Она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4).
Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. За встречу Бадоса выполнила 7 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Рыбакиной — 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков при 6 брейк-пойнтах.
В четвертьфинале турнира Бадоса сразится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Дарья Касаткина (Россия).
Призовой фонд турнира в этом году составил $ 703 580. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в марте этого года завершила профессиональную карьеру.
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