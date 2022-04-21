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Самсонова в двух сетах обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Самсонова в двух сетах обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она обыграла 7-ю ракетку мира чешку Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 31-я ракетка мира Самсонова выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Её соперница шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Пока следующая соперница Самсоновой неизвестна. В четвертьфинале она сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Лаура Зигемунд (Германия).

Призовой фонд грунтового турнира в Штутгарте превышает $ 500 тыс.

Штутгарт. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 16:55 МСК
Людмила Самсонова
31
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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