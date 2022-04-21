Самсонова в двух сетах обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она обыграла 7-ю ракетку мира чешку Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 31-я ракетка мира Самсонова выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Её соперница шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



Пока следующая соперница Самсоновой неизвестна. В четвертьфинале она сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Лаура Зигемунд (Германия).

Призовой фонд грунтового турнира в Штутгарте превышает $ 500 тыс.