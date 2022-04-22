Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Василий Уткин оценил предложение Андрея Рублёва россиянам пожертвовать призовые Уимблдона

Василий Уткин оценил предложение Андрея Рублёва россиянам пожертвовать призовые Уимблдона
Комментарии

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слова восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва. Ранее Рублёв, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.

«Вот теннисисты — мыслящие ребята. Почти всегда. Молодчина, Рублёв», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона официально объявили, что российские теннисисты не будут допущены к турниру. Это вызвало раскол в теннисном мире. ATP и WTA разрешают россиянам выступать на проводимых ими турнирах, но только в нейтральном статусе.

В теннисном мире раскол! Бан почти 50 спортсменов на Уимблдоне критикуют ATP, WTA и игроки В теннисном мире раскол! Бан почти 50 спортсменов на Уимблдоне критикуют ATP, WTA и игроки

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022