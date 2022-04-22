Василий Уткин оценил предложение Андрея Рублёва россиянам пожертвовать призовые Уимблдона

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слова восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва. Ранее Рублёв, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.

«Вот теннисисты — мыслящие ребята. Почти всегда. Молодчина, Рублёв», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона официально объявили, что российские теннисисты не будут допущены к турниру. Это вызвало раскол в теннисном мире. ATP и WTA разрешают россиянам выступать на проводимых ими турнирах, но только в нейтральном статусе.

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