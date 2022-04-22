Премьер Италии решил попытаться отстранить россиян и белорусов от «Мастерса» в Риме
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Премьер-министр Италии Марио Драги захотел сделать так, чтобы российские и белорусские теннисисты не смогли выступить на турнире в Риме. Об этом сообщает Corriere dello Sport. «Мастерс» в Риме пройдёт со 2 по 16 мая.
В материале издания отмечается, что чиновник ещё не решил, как именно добиться отстранения россиян и белорусов, однако уже принял решение сделать это. Ситуация для него осложняется тем, что за проведение «Мастерса» в Риме отвечают ATP и WTA, которые против отстранения спортсменов. Организации разрешают выступать россиянам и белорусам в нейтральном статусе. В этом отличие от ситуации с Уимблдоном, за проведение которого отвечает Всеанглийский клуб лаун-тенниса.
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