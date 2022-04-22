Ольховский: Джокович выглядит не очень уверенно. Хачанову надо настраиваться на победу

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский сделал прогноз на полуфинал турнира ATP-250 в Белграде (Сербия), в котором встретятся россиянин Карен Хачанов и первая ракетка мира Новак Джокович.

«Джокович действительно сейчас не очень уверенно выглядит. Во вчерашнем матче он выглядел не очень свежо на корте. Конечно, сегодняшний день отдыха пойдёт ему на пользу. Карен вполне способен оказать сопротивление. Естественно все думают, что Джокович — фаворит. Но Карену надо настраиваться на победу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Хачанов встречался с Джоковичем восемь раз и лишь однажды победил (7:5, 6:4). Это случилось в финале хардового турнира в Париже в 2018-м году.

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