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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте, обыграв Паулу Бадосу

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте, обыграв Паулу Бадосу
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче Соболенко (3) обыграла испанку Паулу Бадосу (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Соболенко 9 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бадосы — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 8.

За первый титул в текущем сезоне Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.

Штутгарт. 1/2 финала
23 апреля 2022, суббота. 15:10 МСК
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Паула Бадоса
3
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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