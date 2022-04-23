Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова в трёх сетах обыграла Путинцеву и вышла в финал грунтового турнира в Стамбуле

Потапова в трёх сетах обыграла Путинцеву и вышла в финал грунтового турнира в Стамбуле
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, одержала победу в полуфинале турнира в Стамбуле (Турция).

Её соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировой классификации. Потапова обыграла соперницу со счётом 2:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

За три сета Потапова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала всего пять брейк-пойнтов из 14. На счету Путинцевой — ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и четыре брейка при четырёх брейк-пойнтах.

В финале турнира WTA-250 в Стамбуле Потапова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Стамбул. 1/2 финала
23 апреля 2022, суббота. 15:10 МСК
Юлия Путинцева
51
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
2 		6 6
         
Анастасия Потапова
122
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022