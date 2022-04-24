Новак Джокович — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Белграде
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Сегодня, 24 апреля, в Белграде (Сербия) состоится финальный матч грунтового турнира категории ATP-250, в котором сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и восьмой номер мужского мирового рейтинга российский теннисист Андрей Рублёв.
Поединок пройдёт на центральном корте теннисного центра «Новак» и начнётся в 15:00 мск.
По личным встречам Джокович выигрывает у Рублёва — 1:0. Их единственный очный матч прошёл 17 ноября 2021 года на Итоговом чемпионате ATP. Тогда Джокович уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.
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