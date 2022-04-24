Российская теннисистка, с 2008 года выступавшая за Казахстан, Галина Воскобоева впервые стала мамой.

«22.04.2022. Мы с Джонатаном впервые стали родителями. Моя мама тоже прибавила в звании», — написала Воскобоева в своих социальных сетях, приложив трогательные фото.

Пол первенца новоиспечённые родители пока не раскрывают.

37-летняя Воскобоева – полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в миксте («Ролан Гаррос» 2012 года), чемпионка пяти турниров WTA в парном разряде. Её лучшая позиция в рейтинге WTA в одиночном разряде – 64 место – была достигнута в 2009 году.

Фото: из личного архива Галины Воскобоевой

Муж Воскобоевой Джонатан – американец, они познакомились на турнире в Цинциннати (штат Огайо, США).