Галина Воскобоева впервые стала мамой
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Российская теннисистка, с 2008 года выступавшая за Казахстан, Галина Воскобоева впервые стала мамой.
«22.04.2022. Мы с Джонатаном впервые стали родителями. Моя мама тоже прибавила в звании», — написала Воскобоева в своих социальных сетях, приложив трогательные фото.
Пол первенца новоиспечённые родители пока не раскрывают.
37-летняя Воскобоева – полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в миксте («Ролан Гаррос» 2012 года), чемпионка пяти турниров WTA в парном разряде. Её лучшая позиция в рейтинге WTA в одиночном разряде – 64 место – была достигнута в 2009 году.
Фото: из личного архива Галины Воскобоевой
Муж Воскобоевой Джонатан – американец, они познакомились на турнире в Цинциннати (штат Огайо, США).
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