Стаховский: не скажу, что обрадовался решению Уимблдона. Но сделать это было необходимо
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Украинский теннисист Сергей Стаховский, ранее вступивший в ряды украинской армии, высказался о решении Уимблдона отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире.
«Не могу сказать, что я обрадовался этому решению, но считаю, что сделать это было необходимо. Честно говоря, я был немного шокирован тем, что Уимблдон занял такую сильную позицию, я этого не ожидал. Но, конечно, я благодарю руководство турнира за такое решение, потому что сейчас не думаю, что можно сделать что-то ещё. Это турнир, в котором всегда были свои правила. Всё белое (про одежду) и прочее, они всегда вели игру в правильном направлении. Уимблдон всегда отличался от других, потому что это частный клуб», — приводит слова Стаховского Daily Mail.
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