Зверев назвал игроков, которые помогут «Баварии» выиграть Лигу чемпионов в следующем году

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал футболистов, которые должны остаться в мюнхенской «Баварии», чтобы клуб выиграл Лигу чемпионов в следующем году.
Зверев выступил в качестве эксперта на матче «Баварии», в котором она оформила десятое подряд чемпионство в Бундеслиге, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1.
«Нойер и Мюллер были в Баварии столько лет. Я очень хочу, чтобы они и Левандовски остались с нами и выиграли Лигу чемпионов в следующем году.
В этом году они всё же не вылетели оттуда на групповом этапе. Но поражения случаются. Таков спорт. Мне это слишком хорошо знакомо, в теннисе бывают дни, когда вообще ничего не работает и ты можешь вылететь», — приводит слова Зверева Eurosport.de.
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