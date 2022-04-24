Зверев назвал игроков, которые помогут «Баварии» выиграть Лигу чемпионов в следующем году

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал футболистов, которые должны остаться в мюнхенской «Баварии», чтобы клуб выиграл Лигу чемпионов в следующем году.

Зверев выступил в качестве эксперта на матче «Баварии», в котором она оформила десятое подряд чемпионство в Бундеслиге, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1.

«Нойер и Мюллер были в Баварии столько лет. Я очень хочу, чтобы они и Левандовски остались с нами и выиграли Лигу чемпионов в следующем году.

В этом году они всё же не вылетели оттуда на групповом этапе. Но поражения случаются. Таков спорт. Мне это слишком хорошо знакомо, в теннисе бывают дни, когда вообще ничего не работает и ты можешь вылететь», — приводит слова Зверева Eurosport.de.