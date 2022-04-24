Дмитриева: одержав победу над Джоковичем на турнире в Белграде, Рублёв помог Медведеву

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о прошедшем финале грунтового турнира в Белграде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым.
«Рублёв молодец! Видела, что было хорошее начало, потом подумала, что будет, как с Хачановым (Карен Хачанов уступил Джоковичу в полуфинале. – Прим. «Чемпионата») — и выключила! Решила не тратить нервы!
Рублёв начинал очень плохо, но по ходу турнира вошёл в состояние, которое даёт ему возможность показывать свой теннис. 6:0 в третьем сете — это нехарактерно. Андрей хорошо играл на приёме. Джокович ещё не тот, которого мы знаем.
Не дав Джоковичу выиграть какие-то 250 очков, одержав победу, Рублёв помог и Медведеву. Если Джокович не выиграет следующий турнир, то Даниил снова станет первой ракеткой, даже не участвуя», – сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 24 апреля 2022
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