Дмитриева: одержав победу над Джоковичем на турнире в Белграде, Рублёв помог Медведеву

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о прошедшем финале грунтового турнира в Белграде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым.



«Рублёв молодец! Видела, что было хорошее начало, потом подумала, что будет, как с Хачановым (Карен Хачанов уступил Джоковичу в полуфинале. – Прим. «Чемпионата») — и выключила! Решила не тратить нервы!



Рублёв начинал очень плохо, но по ходу турнира вошёл в состояние, которое даёт ему возможность показывать свой теннис. 6:0 в третьем сете — это нехарактерно. Андрей хорошо играл на приёме. Джокович ещё не тот, которого мы знаем.



Не дав Джоковичу выиграть какие-то 250 очков, одержав победу, Рублёв помог и Медведеву. Если Джокович не выиграет следующий турнир, то Даниил снова станет первой ракеткой, даже не участвуя», – сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.