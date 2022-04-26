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Андрей Ольховский назвал невнятным заявление главы Уимблдона по отстранению россиян

Андрей Ольховский назвал невнятным заявление главы Уимблдона по отстранению россиян
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал слова главы Уимблдона Иана Хьюитта, который объяснил, почему россиян и белорусов решили отстранить от турнира.

«Конечно, это неадекватные доводы. Это просто отговорки. Я вообще не понимаю, о какой безопасности он рассказывает. Кто-то к кому-то прибежит и ударит, что ли?

Касательно пропаганды: Уимблдон у нас единственный турнир, где выступают спортсмены? Непонятно мне. Пропаганда чего? Совершенно невнятное и необъяснимое заявление. Он не объяснил свою позицию, не сказал, что это по политическим мотивам, а ушёл от ответа, сказав ровно ни о чём. Я очень сомневаюсь, что в итоге россияне и белорусы будут допущены к Уимблдону в этом году», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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