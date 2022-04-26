«Стиль осьминог снова в действии». Рублёв пошутил о первых тренировках Медведева на корте

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно отреагировал на возвращение на корт второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который ранее перенёс операцию по удалению грыжи.
Медведев опубликовал в социальных сетях видео с первых теннисных тренировок.
«Стиль осьминог снова в действии», — написал Рублёв в комментариях к видео, добавив эмодзи «сердце». Шутку Рублёв оценила олимпийская чемпионка Елена Веснина, ответив с помощью эмодзи «смех до слёз».
Медведев не сыграет на ближайших турнирах серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Они пройдут друг за другом: Мадрид — с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Даниил на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.
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