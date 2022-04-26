Теннисист Долгополов – о речи Степановой: российский спорт вне политики. Да, конечно

Четвертьфиналист Australian Open 2011 года украинский теннисист Александр Долгополов высказался о речи олимпийской чемпионки в эстафете, российской лыжницы Вероники Степановой на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде», — сказала Степанова

«Вот, это олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая буквально говорит: «Россия на правильном пути, мы обязательно победим, как победили на Олимпийских играх». Они говорили, что российский спорт вне политики, что все невиновны говорили они. Да, конечно», — написал Долгополов в своих социальных сетях.