Теннисист Долгополов – о речи Степановой: российский спорт вне политики. Да, конечно

Четвертьфиналист Australian Open 2011 года украинский теннисист Александр Долгополов высказался о речи олимпийской чемпионки в эстафете, российской лыжницы Вероники Степановой на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.
«Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде», — сказала Степанова
«Вот, это олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая буквально говорит: «Россия на правильном пути, мы обязательно победим, как победили на Олимпийских играх». Они говорили, что российский спорт вне политики, что все невиновны говорили они. Да, конечно», — написал Долгополов в своих социальных сетях.
- 26 апреля 2022
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