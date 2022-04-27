RMC: «Ролан Гаррос» игнорирует позицию Уимблдона и намерен допустить россиян до турнира
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Организаторы «Ролан Гаррос» по-прежнему намерены допустить до соревнований 2022 года российских и белорусских теннисистов, несмотря на решение Уимблдона. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на собственный источник.
Открытый чемпионат Франции продолжает придерживаться своей позиции: россияне и белорусы будут допущены к турниру в нейтральном статусе. Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 6 июня.
Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретили россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за военной спецоперации России на Украине. В теннисе это первый случай запрета на участие россиян и белорусов.
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