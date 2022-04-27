Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

RMC: «Ролан Гаррос» игнорирует позицию Уимблдона и намерен допустить россиян до турнира

RMC: «Ролан Гаррос» игнорирует позицию Уимблдона и намерен допустить россиян до турнира
Комментарии

Организаторы «Ролан Гаррос» по-прежнему намерены допустить до соревнований 2022 года российских и белорусских теннисистов, несмотря на решение Уимблдона. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на собственный источник.

Открытый чемпионат Франции продолжает придерживаться своей позиции: россияне и белорусы будут допущены к турниру в нейтральном статусе. Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 6 июня.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретили россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за военной спецоперации России на Украине. В теннисе это первый случай запрета на участие россиян и белорусов.

В теннисном мире раскол! Бан почти 50 спортсменов на Уимблдоне критикуют ATP, WTA и игроки В теннисном мире раскол! Бан почти 50 спортсменов на Уимблдоне критикуют ATP, WTA и игроки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022