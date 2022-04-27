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«Не видела такого уже очень давно». Наоми Осака высоко оценила прогресс Карлоса Алькараса

«Не видела такого уже очень давно». Наоми Осака высоко оценила прогресс Карлоса Алькараса
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака высказалась о прогрессе 18-летнего испанца Карлоса Алькараса.

В текущем сезоне Карлос выиграл уже три титула, в том числе стал победителем «Мастерса» в Майами (США). Высокие результаты позволили ему стать девятой ракеткой мира.

«Своим появлением Карлос снова привлёк внимание к ATP-туру, я не видела такого уже очень давно. Я даже не говорю о его возрасте. Каждый раз, когда я вспоминаю, сколько ему лет, то думаю: «Ого, я уже и забыла, как это круто».

Мне очень нравится его стиль игры, энтузиазм и то, как он прогрессирует с каждым турниром.

Я не помню, каким он был в рейтинге в прошлом году, но я смотрела почти все турниры, на которых он играл. Помню, как он играл с Циципасом на US Open. Думаю, всем приятно наблюдать за его прогрессом», — приводит слова Осаки France 24.

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