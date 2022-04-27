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Организаторы Уимблдона ответили Новаку Джоковичу на критику их решения отстранить россиян

Организаторы Уимблдона ответили Новаку Джоковичу на критику их решения отстранить россиян
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Иан Хьюитт, президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), отреагировал на критику решения отстранить российских и белорусских игроков от Уимблдона-2022 и других турниров Великобритании со стороны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Действующий чемпион Уимблдона Джокович несколько раз осудил решение AELTC и LTA. «В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности», — сказал в одном из заявлений Новак.

«Конечно, мы уважаем мнение других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить всем причины, почему мы считаем принятое решение правильным именно для Уимблдона, мы будем продолжать коммуницировать на эту тему», — приводит слова Хьюитта Daily Express.

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