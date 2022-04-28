Кудерметова разгромно проиграла Бадосе в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) проиграла второй ракетке мира испанке Пауле Бадосе. Игра завершилась со счётом 3:6, 0:6.
Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. 25-я ракетка мира Кудерметова за встречу выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного из пяти брейк-пойнтов. На счету Бадосы — пять подач навылет, одна ошибка на подаче и четыре брейка при шести брейк-пойнтах.
Во втором круге турнира в Мадриде Бадоса встретится с румынкой Симоной Халеп.
Призовой фонд турнира в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка соревнований — белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлого года она обыграла Эшли Барти.
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