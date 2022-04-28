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Александрова одолела Остапенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Александрова одолела Остапенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Александрова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение десятой сеяной, представительнице Латвии Елене Остапенко, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Александрова девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из 11 брейк-пойнтов. Остапенко подала четыре эйса, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Александрова сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас, которая начала турнир в Мадриде с победы над румынской теннисисткой Сораной Кырстей со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 16:50 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 12:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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