Александрова одолела Остапенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Александрова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение десятой сеяной, представительнице Латвии Елене Остапенко, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Александрова девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из 11 брейк-пойнтов. Остапенко подала четыре эйса, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Александрова сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас, которая начала турнир в Мадриде с победы над румынской теннисисткой Сораной Кырстей со счётом 6:4, 6:2.
Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 16:50 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|6
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|6
|4
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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