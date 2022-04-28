Александрова одолела Остапенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Александрова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение десятой сеяной, представительнице Латвии Елене Остапенко, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Александрова девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из 11 брейк-пойнтов. Остапенко подала четыре эйса, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Александрова сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас, которая начала турнир в Мадриде с победы над румынской теннисисткой Сораной Кырстей со счётом 6:4, 6:2.