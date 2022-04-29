Экс первая ракетка мира Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за неуплату долгов

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер приговорен британским судом к 2,5 годам тюрьмы по четырём пунктам обвинения. Об этом сообщает BBC.
Победитель шести турниров «Большого шлема» обвиняется в том, что сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам.
54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.
Изначально утверждалось, что теннисист якобы сокрыл € 1,13 млн от продажи принадлежащего ему дилерского центра Mercedes. Согласно следствию, Беккер не задекларировал некоторую собственность в Германии, свою долю в квартире в Челси, а также скрыл банковский кредит в размере € 825 тыс. Сам немец все обвинения отрицал.
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