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Экс четвёртая ракетка мира Софья Кенин снялась с «Ролан Гаррос»

Экс четвёртая ракетка мира Софья Кенин снялась с «Ролан Гаррос»
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Чемпионка Australian Open-2020, американская теннисистка Софья Кенин снялась с «Ролан Гаррос».

В 2020 году на главном грунтовом турнире года Кенин выходила в финал, но тогда не смогла выиграть свой второй турнир «Большого шлема», уступив польке Иге Свёнтек (4:6, 1:6).

В сетке «Ролан Гаррос» американскую теннисистку заменит представительница Хорватии Бернарда Пера.

Сейчас Софья Кенин является 151-й ракеткой мира. Она проиграла последние шесть матчей на уровне WTA.

Напомним, президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон подтвердил, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на «Ролан Гаррос», несмотря на решение Уимблдона о недопуске спортсменов из этих стран.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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