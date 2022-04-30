Виктория Азаренко пробилась в третий круг турнира в Мадриде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда Азаренко (15) обыграла полуфиналистку прошлогоднего «Ролан Гаррос» представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 3:6, 6:1, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Азаренко 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Зиданшек — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде Азаренко встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) – Аманда Анисимова (США).
Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является другая белоруска Арина Соболенко, потерпевшая поражение в первом же матче текущего розыгрыша.
- 30 апреля 2022
-
14:29
-
13:57
-
13:08
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51
-
00:37
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:49
-
22:18
-
20:39
-
20:38
-
19:38
-
19:15
-
18:58
-
18:44
-
18:37
-
18:13
-
17:58
-
16:19
-
14:23
-
14:10
-
13:40
-
13:17
-
12:57
-
12:46
-
11:13
-
10:44
-
10:04
-
09:15