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Виктория Азаренко пробилась в третий круг турнира в Мадриде

Виктория Азаренко пробилась в третий круг турнира в Мадриде
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда Азаренко (15) обыграла полуфиналистку прошлогоднего «Ролан Гаррос» представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 3:6, 6:1, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Азаренко 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Зиданшек — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Азаренко встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) – Аманда Анисимова (США).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является другая белоруска Арина Соболенко, потерпевшая поражение в первом же матче текущего розыгрыша.

Мадрид (ж). 2-й круг
30 апреля 2022, суббота. 12:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 3
         
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
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