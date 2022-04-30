Виктория Азаренко пробилась в третий круг турнира в Мадриде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда Азаренко (15) обыграла полуфиналистку прошлогоднего «Ролан Гаррос» представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 3:6, 6:1, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Азаренко 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Зиданшек — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Азаренко встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) – Аманда Анисимова (США).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является другая белоруска Арина Соболенко, потерпевшая поражение в первом же матче текущего розыгрыша.