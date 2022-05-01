Новак Джокович эмоционально высказался о тюремном сроке Бориса Беккера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на решение британского суда приговорить к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов шестикратного чемпиона «Шлемов» немца Бориса Беккера.

«Я просто убит горем из-за этой новости. Он мой друг, давний друг, тренер в течение трёх-четырёх лет, человек, которого я считаю своим близким по жизни, он внёс большой вклад в мой успех, в мою карьеру. Это просто разбило мне сердце.

Я не собираюсь вдаваться в детали судейского вердикта, потому что я не в состоянии это сделать, но знайте — мне как его другу очень его жаль. Это всё, что я могу сказать, и это не так уж много.

Я только надеюсь, что ему удастся, если можно так сказать, «нормально» пережить этот период в тюрьме. Чтобы, когда он выйдет, он смог возобновить свою жизнь, потому что она обязательно изменится. Как у всех, кто попадает в тюрьму, тем более на такой длительный срок. Я не знаю, чем это для него обернётся. Я молюсь за него. Надеюсь, что у него всё будет хорошо с точки зрения здоровья и, в частности, психического состояния», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде (Испания).