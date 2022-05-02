Наоми Осака сообщила о травме после поражения от Соррибес-Тормо

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака сообщила о своём дискомфорте в ахилловом сухожилие после поражения от испанской теннисистки Саре Соррибес-Тормо во втором раунде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«На самом деле, у меня эта микро-травма были и раньше, наверное, около двух лет назад, примерно после Майами. Я не думаю, что это будет значительной трудностью для меня в будущем, конечно, если не произойдёт осложнения. Прямо сейчас я просто пытаюсь идти вперёд несмотря на этот дискомфорт», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Напомним, в матче второго раунда Осака (WC) уступила 47-й ракетке мира из Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 1:6. За место в четвертьфинале Соррибес-Тормо сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, ранее обыгравшей четвёртую сеяную Марию Саккари из Греции.



Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом круге.