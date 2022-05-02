Дарья Касаткина высказалась о ситуации с отстранением российских теннисистов от Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что думает об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. На этой неделе в Мадриде должны состояться заседания советов директоров ATP и WTA, чтобы определить, как реагировать на отстранение россиян и белорусов.

«Конечно, мы говорим об этом. Новостей нет, и мы такие: что происходит? Мы не знаем. Но для себя я решила, что есть вещи, которые находятся вне моего контроля.

У меня есть свои приоритеты: семья, люди, которых я люблю. И моя карьера. Именно на этом я и сосредоточиваюсь. Чему быть, того не миновать. Я благодарна за всё, что у меня есть, и за всё, что я могу сделать.

К сожалению, ситуация сложилась так, что мы не так много можем сделать. Нам нужно просто следить за новостями», — приводит слова Касаткиной Eurosport.co.uk.

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