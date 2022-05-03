Андрей Ольховский объяснил неудачные выступления Аслана Карацева психологическим спадом
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты российского теннисиста Аслана Карацева в последних матчах. На турнире в Монте-Карло Карацев в первом же матче проиграл датчанину Хольгеру Руне, а в Мадриде уступил немцу Оскару Отте, также в первой игре на турнире.
«У Карацева идёт небольшой спад психологический. Он сейчас не уверен. Ему нужны победы, чтобы восстановить состояние головы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в январе Карацев выиграл турнир в Сиднее (Австралия). В финале он победил трёхкратного чемпиона ТБШ, британца Энди Маррея.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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