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«Совсем не в своей тарелке». Чесноков — о поражении Карацева на Mutua Madrid Open

«Совсем не в своей тарелке». Чесноков — о поражении Карацева на Mutua Madrid Open
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс», российский теннисист Андрей Чесноков высказался о выступлении соотечественника Аслана Карацева (34) на турнире категории ATP-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, в первом раунде соревнований Карацев уступил со счётом 2:6, 5:7 бельгийцу Давиду Гоффену (60).

«Карацев что-то совсем не в своей тарелке. Он вообще должен был гораздо легче проиграть, чем 2:6, 5:7. Он мог проиграть 2:6, 1:6. Иногда первый матч бывает самым сложным», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее мнением о выступлении Карацева поделился президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, заявивший, что Аслан «потерял игру».

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