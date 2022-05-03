«Совсем не в своей тарелке». Чесноков — о поражении Карацева на Mutua Madrid Open
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс», российский теннисист Андрей Чесноков высказался о выступлении соотечественника Аслана Карацева (34) на турнире категории ATP-1000 в Мадриде (Испания).
Напомним, в первом раунде соревнований Карацев уступил со счётом 2:6, 5:7 бельгийцу Давиду Гоффену (60).
«Карацев что-то совсем не в своей тарелке. Он вообще должен был гораздо легче проиграть, чем 2:6, 5:7. Он мог проиграть 2:6, 1:6. Иногда первый матч бывает самым сложным», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее мнением о выступлении Карацева поделился президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, заявивший, что Аслан «потерял игру».
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