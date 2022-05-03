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Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде

Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде
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23-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В третьем раунде Касаткина проиграла представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 4:6, 6:1, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 9 использованных брейк-пойнтов из 17.

Соперницей Соррибес-Тормо в четвертьфинале станет победительница матча Джессика Пегула (США, 12) — Бьянка Андрееску (Канада).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом круге.

Мадрид (ж). 3-й круг
03 мая 2022, вторник. 15:50 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		1 6
         
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
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