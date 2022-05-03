Бублик — Кецмановичу после поражения: ты даже не представляешь, как я ненавижу это дерьмо

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к сербу Миомиру Кецмановичу, которому проиграл во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу Кецмановича. В следующем раунде Миомир сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем (3).

«Ты даже не представляешь, как я ненавижу это дерьмо и как рад, что поеду домой. Удачи, друг», — сказал Бублик Кецмановичу у сетки. Момент попал в трансляцию.

Ранее Бублик признался, что ненавидит грунтовое покрытие, однако играет на нём, потому что должен зарабатывать деньги.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.