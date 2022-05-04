Маррей победил Шаповалова и сыграет с Джоковичем в 1/8 финала турнира в Мадриде

78-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей вышел в третий круг турнира в Мадриде. Во втором круге он обыграл 16-ю ракетку мира, представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

За это время Маррей сделал 3 эйса и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

За выход в четвертьфинал турнира Маррей сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, который в своём матче второго круга победил француза Гаэля Монфиса.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Маттео Берреттини.