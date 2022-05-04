Серена Уильямс посетила популярную передачу The Ellen Show. Фото

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс посетила популярное в США шоу The Ellen DeGeneres Show, бессменной ведущей которого является комик и актриса Эллен Дедженерес.

«Прощай, The Ellen Show, тебя будет не хватать*», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива серены уильямс

Фото: из личного архива серены уильямс

Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.

* впервые The Ellen Show вышло в эфир в сентябре 2003 года и закончится уже весной